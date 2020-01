«La nostra metropoli è il Nordest»

Enrico Carraro*



A Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Venetocentro, va dato il merito di aver portato alla ribalta il problema della competitività dei nostri territori. Mi riferisco a un complesso sistema industriale che coinvolge una vasta area del paese che si estende longitudinalmente da Milano a Trieste e dal Trentino all'Emilia e che oggi sconta una forte concorrenza oltre che dalle nostre regioni confinanti dalle aree europee che appena al di là dell'arco alpino richiamano persone e risorse economiche. La fuga di giovani talenti dalle nostre provincie è il principale segnale che impone all'intero sistema di ricercare una nuova fase che possa concretizzarsi in un progetto virtuoso per ridare slancio competitivo e ritornare ad essere territorio fertile per lo sviluppo di nuove professionalità e nuove imprese.

Credo tuttavia sia necessario andare anche oltre rispetto a quanto ci indica Maria Cristina Piovesana, alzando la prospettiva e guardando ad una dimensione almeno regionale. Come espresso all'inizio della mia elezione e in base al mandato unitario che mi è stato affidato, penso che il principio chiave su cui incardinare ogni proposta su assetti territoriali e regionali sia quello dell'inclusione.

Il Nordest competitivo è quello capace di mettere a frutto nel suo insieme le competenze, le peculiarità e le ricchezze di ogni singola provincia del nostro territorio. Il triangolo industriale, di cui parla la Presidente Piovesana, è parte di una figura geometrica più ampia, anche sovraregionale, alimentata dalla necessità di sviluppare e far crescere i tanti poli di eccellenza che compongono e contribuiscono al successo di un territorio vasto come l'intero Nord Est.

Il nostro territorio ha saputo svilupparsi dal secondo dopoguerra nel suo insieme e l'omogeneità delle provincie è stato per noi un valore aggiunto che oggi non possiamo disperdere. Non limitiamoci dunque nel pensare ad un modello di area metropolitana circoscritto solo tra queste tre provincie. Così come esiste una uniformità tra Treviso a Padova la stessa la troviamo tra Padova e Vicenza che tra loro hanno un tessuto industriale ancora più simile. Lo stesso processo non può non tener conto della intera area pedemontana della nostra regione con un unicum geografico di eccezionale portata industriale.

Esiste un problema di rete e gestione delle risorse tra le provincie venete. Proprio per questo lo sforzo da fare è costruire un modello diverso e più moderno, che vada oltre l'idea di un'unica capitale metropolitana. Il rischio infatti è quello di polarizzare l'attenzione su un solo centro, escludendo il resto. I nodi della rete vanno infatti valorizzati, non azzerati, posto che anche Milano e Bologna non riescono a rappresentare in maniera completa l'intero sistema imprenditoriale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Lavorare sulle connessioni, sui collegamenti materiali ma ancor prima immateriali (conoscenza e trasferimento tecnologico), significa contribuire a realizzare un eco-sistema di successo.

Tutto questo impone uno sforzo comune a tutti gli attori, istituzionali ed economico-sociali, teso a creare un sistema inclusivo. È necessario e sostanziale il presidio della politica e del governo regionale che dovrà essere soggetto attivo nel facilitare, supportare e investire nello sviluppo di queste connessioni infrastrutturali, logistiche, di mobilità e di creazione di competenze. Alcuni strumenti, da cui partire, li abbiamo già: penso ad esempio al ruolo chiave che può avere Fondazione Nord Est - nata 20 anni fa proprio per dare una lettura unitaria dell'intero Nordest che ha già delineato nel recente Rapporto 2019 i trend e le sfide su cui il Veneto è chiamato ad impegnarsi. E proprio tale Fondazione, che oggi registra l'apporto di tutte le realtà Confindustriali provinciali, potrà avere un ruolo chiave allargandosi anche ad altri contributi esterni che potranno essere fondamentali nella realizzazione di questa nuova progettualità.

Gli strumenti ci sono, lavoriamo per includere.

*Presidente Confindustria Veneto

