DIGITALE

VENEZIA Noonic va veloce e finisce sotto i riflettori anche del Financial Times. La società tecnologica di Padova con basi anche a Milano, a Bangalore (India) e a Londra è stata inserita nella classifica «FT1000 Europe's Fastest Growing Companies», la classifica delle mille aziende europee con la maggiore crescita economica. Tra il 2015 e il 2018 il tasso di crescita annuale di Noonic è stato pari al 94,5%. «L'anno scorso abbiamo rallentato un po' chiudendo a 2,6 milioni di fatturato dopo i 2,273 milioni del 2018 - racconta Nicola Possagnolo, 30 anni di Castelfranco Veneto (Treviso), laureato Iuav Venezia in disegno industriale, uno dei tre soci di Noonic (il Nic del nome è suo, il Noo sta per le iniziali inglesizzate dell'altro fondatore che oggi vive in India, il padovano Nunzio Martinello, il terzo socio è Sebastiano Favaro, tutti coetani) - ma quest'anno, dopo aver assunto 4 altre persone e focalizzato il business, contiamo di arrivare a 3,5 milioni. La crisi da coronavirus non ci spaventa, anzi, può essere un'opportunità per sviluppare la nostra attività sia nello sviluppo di nuove start up (l'ultima in India vende online verdura bio al 100% è stata fondata due mesi fa e va benissimo) ma anche nella ricerca di nuove potenziali business online».

Possagnolo parte appena laureato da Fabrica, il centro creativo dei Benetton. «Mettevo in contatto i design con le aziende che volevano innovare sul prodotto e il mio sogno era fare la stessa cosa nel mondo digitale. Aiutare le aziende del Nordest e non solo a creare un'identità digitale fino a intercettare il traffico online. Nel 2013 io e Nunzio abbiamo mollato tutti i nostri lavori e siamo andati in India alla frontiera del digitale, prima a Trivandrum, nel Kerala, e poi a Bangalore, dove abbiamo aperto la nostra società e oggi possiamo dire di essere finalmente entrati veramente nel mercato. Nel 2014 siamo tornati a Padova perché avevamo bisogno di stare vicino ai nostri clienti e siamo decollati». Tra i clienti di Noonic oggi ci sono «Credit Agricole, Agos, Illimity, l'università di Venezia Ca' Foscari, per loro abbiamo creato una piattaforma di competence center che aiuta a misurare le abilità trasversali per le aziende, ma anche aziende dai 5 milioni di fatturato in su». In totale i dipendenti sono una ventina, sei in India. «E abbiamo creato percorsi per cui la gente può lavorare da casa o all'estero tutti i giorni che vuole - sottolinea Possagnolo, che è tra i soci anche del ristorante veneziano Le Zanze -, abbiamo preso anche una casa a Barcellona, la Noonic house: tre dipendenti hanno vissuto lì per sperimentare una nuova cultura, un nuovo sistema di lavoro e dare un'opportunità in più ai giovani talenti che lavorano per noi. La prossima nostra casa sarà forse a Berlino».

EMERGENZA

Ora c'è da affrontare l'emergenza coronavirus: «Abbiamo lavorato due settimane completamente da casa con lo smart working - spiega Possagnolo - non c'è stato un grande impatto per noi ma è un danno immenso per l'economia italiana. Bloccare tutto ha portato grande paura ma forse non si poteva fare altrimenti. E per noi forse possono esserci opportunità, c'è più traffico online, che può diventare un veicolo alternativo di vendita». Nel frattempo le linee di sviluppo sono precise: «L'India rimane ancora oggi una grande opportunità e finalmente oggi abbiamo le opportunità per lanciare start up in India attraverso nostri siti - dice Possagnolo - l'ultimo lanciato in febbraio, che vende verdura 100% biologica online, sta andando molto bene».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA