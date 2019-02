La nautica da diporto italiana mette il turbo: in 4 anni vendite su del 33%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BARCHEROMA Il settore industriale della nautica da diporto torna a crescere ma le imprese devono guardare all'export e fare rete per assicurarsi un futuro più solido. È questo il quadro emerso dal convegno «Quale futuro per la nautica» che ha fatto il punto del settore nell'ambito del Nauticsud, in corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli fino a oggi.Dal 2014 al 2018 il settore ha fatto registrare una crescita del 33,1%. Un risultato importante per le 3100 imprese in Italia che danno lavoro a 155.000 persone. «Il settore - ha spiegato...