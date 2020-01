La minaccia di Trump sul vino italiano

IL CASO

VENEZIA Il conto alla rovescia sta per terminare: il 13 gennaio il governo degli Stati Uniti completerà l'analisi per introdurre nuovi dazi sulle merci europee. La minaccia del presidente Trump è quella di imporre tasse aggiuntive anche sui vini italiani ed è già scattato l'allarme dei produttori. Il vino è infatti la prima voce dell'export agroalimentare italiano in Usa e il prosecco in questa corsa la fa da protagonista: da solo vale 70 milioni di bottiglie per circa 370 milioni di valore, un quarto circa degli 1,5 miliardi di vendite italiane di vino negli Usa nel 2018, un record che potrebbe essere stato battuto l'anno scorso. Nei primi nove mesi l'export di vino è infatti già cresciuto del 5%. E il prosecco è andato molto meglio: + 14,48% da gennaio ad agosto con 56 milioni di bottiglie esportate. Tradotto, le bollicine del Nordest potrebbero aver toccato a fine anno i 450 milioni di euro di vendite a stelle e strisce.

«Tra i nuovi prodotti che potrebbero essere colpiti dai dazi - sottolinea la Coldiretti in una nota - c'è infatti anche il vino italiano che a differenza di quello francese era scampato alla prima black list scattata ad ottobre 2019». Con dazi al 25% del valore che hanno però escluso le bollicine francesi. «Gli Stati Uniti - continua la Coldiretti - sono il principale consumatore mondiale di vino e l'Italia è il loro primo fornitore con gli americani che apprezzano tra l'altro il Prosecco, il pinot grigio e il Chianti. Occorre dunque - conclude la Coldiretti - riprendere il dialogo per evitare uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati».

I dazi Usa erano scattati nell'ottobre scorso. Il 13 gennaio si chiuderà la consultazione pubblica avviata il 6 dicembre scorso dal Dipartimento del Commercio statunitense nell'ambito dello scontro agli aiuti al settore aereonautico che coinvolge l'americana Boing e l'europea Airbus.

AZIONE DI LOBBY

«Esonerare il vino italiano dalla lista significa anche tutelare i posti di lavoro in America dei soggetti che importano i nostri vini e hanno investito nei nostri brand. La politica non ci lasci soli», l'appello di Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini: «Abbiamo agito da subito presso le istituzioni nazionali ed europee sollecitando la massima attenzione e un dialogo attivo con i nostri partner americani, per scongiurare un danno enorme e ingiustificato nei confronti del mondo del vino italiano. Uiv ha destinato un importante investimento economico in un'azione senza precedenti: una campagna di comunicazione social, in coordinamento con gli importatori delle nostre aziende, verso i consumatori americani e gli operatori della filiera (ristorazione, distribuzione), affinché partecipino alla consultazione pubblica, facendo sentire la propria voce all'Amministrazione Usa. In collaborazione con gli stessi importatori e la loro associazione di rappresentanza, coordinando inoltre un'articolata azione di lobbying verso il Congresso. La tutela del business e dei posti di lavoro in America dei soggetti che oggi importano i nostri vini e hanno investito nei nostri brand è uno degli argomenti che potrebbe convincere il governo di Trump a esonerare il nostro settore e il nostro Paese da eventuali misure».

Maurizio Crema

