LA MEMORIA

ROMA «Continuare a parlare di Atlantia per me è assolutamente inutile». Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, non lascia spazio a ripensamenti: la marcia indietro di ottobre scorso dal dossier Alitalia da parte della holding della famiglia Benetton, accusata di «aver messo insieme i due dossier» Alitalia-Autostrade, è un punto di non ritorno per il ministro. Eppure proprio ieri Atlantia è tornata a rilanciare nella memoria inviata alla Commissione Trasporti della Camera la sua disponibilità al dossier. Ha anche sottolineato tutto il valore del piano alternativo già elaborato con Lufthansa. E lo ha fatto nel giorno in cui lo stesso Patuanelli ha confermato i tempi lunghi per la vendita della compagnia italiana. «Non c'è scritto da nessuna parte del closing entro il 31 maggio, è materialmente impossibile», ha spiegato il ministro: quella data «è il termine dato al commissario» Giuseppe Leogrande «per espletare la procedura di cessione» di Alitalia. Con l'ultima tranche «di prestito di 400 milioni e con la riformulazione del pagamento degli interessi del Mef, che libera altri 150 milioni», Alitalia «può arrivare alla conclusione della procedura» straordinaria. Nel frattempo, l'Ad di Ferrovie Battisti ha avvertito: «Non ho ancora incontrato» Leogrande.

LA PORTA APERTA

Ieri Atlantia «ha confermato e reiterato, che mantiene ferma la disponibilità, ulteriormente riconfermata con un comunicato il 3 dicembre scorso, a proseguire, se richiesto, il confronto per l'individuazione del partner industriale e di un piano industriale, condiviso, solido e di lungo periodo per un effettivo rilancio di Alitalia». Ma «è falso che Atlantia si è sfilala», ha puntualizzato: semplicemente «non c'erano le condizioni necessarie» per aderire al consorzio con Delta e Fs. Anche perché il piano degli americani «non è risultato sostenibile sin dall'inizio». Lufthansa? «Ha mostrato la volontà di una partecipazione attiva nella gestione di Alitalia, con pieno coinvolgimento nella gestione operativa», ha spiegato il documento di Atlantia. che rileva: «Le ipotesi di piano condivise con Lufthansa prevedevano una flotta più ridotta, ma comunque in marcato incremento rispetto alla proposta inizialmente avanzata da Lufthansa nel 2018». La riduzione della flotta sarebbe stata attuata «in virtù del taglio incisivo delle rotte strutturalmente in perdita e di un'integrazione a più ampio raggio dei rispettivi network, in particolar modo in Europa, dove Alitalia soffre maggiormente la competizione della compagnie low cost». Con l'obiettivo di raggiungere «un pareggio operativo sin dal primo anno di piano (rispetto a un pareggio operativo atteso solo a fine piano nello scenario Delta)». In definitiva «un rilancio vero della compagnia di bandiera».

