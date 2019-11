CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANOVRAROMA Il nodo più delicato è quello sul carcere per gli evasori: la maggioranza sta faticosamente definendo una versione un po' ammorbidita della stretta voluta in particolare dal Movimento Cinque stelle e inserita nel decreto fiscale. Ma dall'esame del provvedimento che ieri è proseguito in commissione Finanze della Camera sono emerse anche altre novità in materia tributaria: da una revisione della Tari per favorire le famiglie alla possibilità per i Comuni turistici di incrementare fino a 10 euro a notte la tassa di soggiorno....