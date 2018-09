La Manfrotto prima azienda in Italia a far entrare un sindacalista nel Cda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRIMATOFELTRE La Manfrotto apre al sindacato. E lo fa sedere nelle stanze dei bottoni. Tra i leader internazionali della produzione di cavalletti per macchine fotografiche, l'azienda è la prima in Italia a far varcare le porte del consiglio di amministrazione a un delegato di fabbrica. Che non avrà poteri decisionali ma almeno, e non è poco, potrà partecipare in prima persona alle riunioni in cui si decidono le sorti della società.I FATTIA rivendicare parte del merito è la Fim-Cisl che da qualche mese ha avviato una campagna di...