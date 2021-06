Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La lezione di questa pandemia? «Abbiamo imparato che dobbiamo continuare a imparare, per tutta la vita». Sembra un aforisma, la sintesi che Leopoldo Destro fa di questo periodo storico in cui tutto è (forse) cambiato. Il presidente degli Industriali di Padova e Treviso l'aveva detto in tempi non sospetti: «Il capitale umano è quello su cui si devono basare le aziende». Lo dice a maggior ragione oggi, dopo l'assemblea di Venetocentro...