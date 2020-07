LA LETTERA

VENEZIA In una lettera a tutti gli associati il neo presidente dell'Acrib Gilberto Ballin spiega la posizione dell'organizzazione che ha congelato il premio di distretto per i circa 10mila addetti della Riviera del Brenta.

«La chiusura totale delle attività nella prima parte della primavera, e il conseguente calo drastico dei consumi - scrive Ballin - hanno vanificato gli investimenti realizzati per la stagione estiva 2020 e reso non prevedibile lo scenario della successiva campagna invernale. La stessa stagione estiva 2021 rischia di essere ulteriormente condizionata dalle attuali mancate vendite. In questo contesto è arrivata la richiesta delle Organizzazioni Sindacali di trattare il rinnovo del Premio di Vantaggio, valido per tutte le aziende calzaturiere della Riviera del Brenta». Un accordo sottoscritto nel settembre 2005, scaduto nel 2008 e prorogato di anno in anno fino a oggi. «Abbiamo, più volte, manifestato alle Organizzazioni Sindacali la necessità di un approccio diverso - osserva Ballin - per contenere il costo del lavoro, diventato uno dei principali fattori di competitività anche rispetto ad altri territori italiani». Con scarsi risultati. «Ora, come primo atto della mia presidenza ho ritenuto necessario discutere, all'interno del nuovo Consiglio direttivo della sezione, sulla opportunità di aprire un tavolo di confronto sul premio - scrive Ballin -. All'unanimità abbiamo condiviso la scelta, consci che la drammatica crisi in essere impone prudenza e una profonda pausa di riflessione».

Ma la chiusura non è totale: «Ritengo che le buone relazioni sindacali costituiscano un elemento sul quale investire... malgrado la mancata condivisione, a livello locale nel mese di aprile, del protocollo sulla sicurezza che, con molta probabilità, ci avrebbe consentito una riapertura anticipata rispetto a quanto poi realmente avvenuto. Valuteremo in autunno come evolverà la situazione e, in caso di positivo mutamento dello scenario, potremo aprire un confronto».

