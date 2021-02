LA LETTERA

ROMA «Il governo italiano ha imposto l'ingresso di Cdp nella cessione di Autostrade per l'Italia. Ciò dovrebbe essere considerato come una rinazionalizzazione illegittima di Aspi». In una lettera alla direzione generale per la Stabilità Finanziaria della Commissione europea, l'hedge fund Tci ha lanciato un nuovo affondo dopo che Bruxelles ha aperto la Pilot procedure, ossia la procedura d'infrazione che chiama il governo a rispondere. «Atlantia è stata sostanzialmente costretta a scegliere tra una vendita a Cdp o una revoca dopo il decreto Milleproroghe (che ha introdotto i paletti alla convenzione stipulata con Aspi, ndr)», sottolinea nella lettera il fondo anglosassone che possiede poco più del 6% in Atlantia. Tci si dice certo che «non vi sia alcuna possibilità che il governo italiano abbia alcuna base giuridica per giustificare l'adozione del decreto Milleproroghe», viene spiegato nella lettera puntualizzando che «questo decreto viola i principi europei, compresi quelli della libera circolazione dei capitali (articolo 63 Tfue), della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché della direttiva sulle concessioni».

LA REVOCA RETROATTIVA

Tci chiede quindi alla Commissione «di valutare attentamente le risposte che il governo italiano fornirà nell'ambito della procedura Eu Pilot e di intraprendere tutte le azioni secondo il diritto dell'Ue e il Tfue al fine di ristabilire la supremazia della legge, assicurando che l'Italia rispetti le leggi e i principi di questa Unione, nonché i regolamenti del mercato interno». Nel ricostruire il caso, il fondo osserva che «il governo italiano sta utilizzando l'articolo 35 del Milleproroghe per ottenere un vantaggio ingiusto nell'ambito di una negoziazione con l'azionista di controllo di Aspi, Atlantia. Quest'ultima è stata costretta a mettere in vendita Aspi, in condizioni incerte e senza un processo trasparente e in sintonia con le regole del mercato. L'insistenza del governo italiano nel coinvolgere la Cdp quale unico compratore di Aspi - prosegue la lettera - ha dissuaso gli offerenti internazionali dal partecipare alla gara, per non parlare della minaccia di una revoca retroattiva e illegittima».

Il 5 febbraio il cda di Atlantia ha concesso alla cordata Cdp, Blackstone e Macquarie una proroga dei termini per la presentazione dell'offerta relativa all'acquisto dell'88% del capitale di Aspi. L'offerta, vincolante e non soggetta a condizioni, dovrà pervenire entro il 24 febbraio.

L. Ram.

