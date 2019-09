La legale di BpVi: «Baciate? Mai saputo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOProcesso Popolare Vicenza, il capo dell'ufficio legale della banca non sapeva nulla delle baciate. E quando è stato chiamato in causa dal vertice operativo per legittimare i finanziamenti ai soci per comprare della Popolare ha rifiutato di asseverare l'operazione.Nell'udienza di ieri durata tre ore, l'avvocato Anna Papacchini, per decenni a capo dell'ufficio legale della BpVi, rievoca quel marzo 2015, poche settimane prima dell'assemblea di aprile che decise il brusco calo dell'azione da 62 a 48 euro, primo scossone del terremoto...