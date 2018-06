La guerra dei dazi affossa le Borse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I MERCATINEW YORK Caos sulle piazze finanziarie. La rinnovata tensione sulla guerra doganale promossa dagli Usa ha affossato ieri tutte le borse mondiali, in un arco discendente dei listini che ha abbracciato Asia, Europa e Usa. A Wall Street l'indice Vix che monitora la volatilità del mercato è salito del 40%, e il Dow a metà giornata era sceso di 385 punti, prima di lanciarsi in una parziale risalita nel pomeriggio. Devastate le borse europee con perdite medie oltre il 2%. Milano lascia sul terreno il 2,44 per cento e lo spread tra i bund...