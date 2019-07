La Friulchem in Borsa a 1,8 euro per azione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INTEGRATORI ALIMENTARIUDINE Friulchem domani al debutto in Borsa: esordio sul mercato Aim a 1,8 euro per azione.La società friulana di Vivaro Ha ricevuto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant. Lo comunica in una nota la società che attiva in ricerca, sviluppo e produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery, per il settore veterinario, nonché nello sviluppo di dossier per farmaci generici per...