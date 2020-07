PACKAGING

VENEZIA L'italiana Amb acquista la tedesca Pts Verpackungen, azienda bavarese specializzata nella commercializzazione di prodotti innovativi nel settore del packaging. Il gruppo udinese della famiglia Marin - tra le prime realtà in Europa per la progettazione, prototipazione e produzione di film plastici rigidi, flessibili e stampati - continua la sua espansione internazionale insediandosi ufficialmente anche sul territorio tedesco e rafforzando la strategia di crescita avviata un anno fa con l'acquisizione di Tdx (Europe) sul territorio britannico. La nuova sede commerciale costituirà un accesso diretto e qualificato nel mercato tedesco e nell'Europa centrale, con servizi e soluzioni a 360 gradi per il packaging sostenibile secondo i parametri dell'economia circolare.

«Questa acquisizione è un nuovo passo nella strategia pluriennale di Amb verso una presenza europea sempre più qualificata, anche dal punto di vista delle relazioni con il cliente - commenta l'Ad Bruno Marin -, elemento fondamentale per progettare insieme un packaging che risulti performante sotto ogni profilo, dal design, alla prototipazione alla produzione del film». Jan Dietrich, proprietario di Pts Verpackungen, non ha dubbi sull'efficacia dell'operazione: «Amb ha un posizionamento definito sul mercato, basato sul concetto Designed to be different e una strategia improntata all'innovazione, elementi che abbiamo condiviso da subito e che ora offriamo al massimo delle potenzialità in termini di funzionalità, conoscenza, gamma disponibile, sostenibilità».

Le sedi di Amb, nata nel 1969, in Europa salgono a cinque (due in Italia), con 435 collaboratori e un fatturato che supera i 160 milioni.

