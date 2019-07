CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FILIERAUDINE Friuli Venezia Giulia terza regione italiana per fatturato prodotto dalla filiera Legno-arredo, con numeri in crescita nel primo trimestre del 2019, dopo i già brillanti risultati dell'anno scorso. Cresce la produzione, +1,8 per cento, e l'export aumenta del 5,2 per cento, da 382 a 482 milioni. Sono i numeri su cui si è concentrato ieri il presidente di FederLegno, Emanuele Orsini, incontrando gli imprenditori del settore nella sede di Confindustria Udine, alla presenza tra gli altri della presidente Anna Mareschi Danieli, e...