ROMA «È necessario subito un contributo a fondo perduto per le aziende editoriali in percentuale della drastica riduzione dei ricavi pubblicitari». Il presidente della Federazione degli editori (Fieg), Andrea Riffeser Monti, «nell'apprezzare le parole del sottosegretario Martella e gli impegni di tutte le forze politiche che si sono attivate per la salvaguardia dell'editoria», chiede la misura in sintonia con gli altri paesi Ue che già prevedono aiuti diretti a fondo perduto alla stampa. «Chiediamo al governo un fondo di 400 milioni di euro per i giornali che si impegnano ad offrire entro settembre spazi di comunicazione per il rilancio del Sistema Italia: alle imprese, per la pubblicità e la ripresa dei consumi, e alle istituzioni, per la comunicazione ai cittadini» dice Riffeser. «In questo modo - spiega - si potrà evitare la chiusura di molte imprese editoriali, la perdita di posti di lavoro e il rischio concreto di una desertificazione del settore dell'informazione». Riffeser rileva che nel primo semestre di quest'anno si stima una perdita di circa 403 milioni per il calo degli investimenti pubblicitari e dei ricavi da vendita. Gli interventi varati con il decreto Cura Italia e quelli allo studio per il prossimo decreto, «consentirebbero di attenuare i pesanti effetti della crisi in atto, ma non sono sufficienti a fronteggiarne la gravità».

Infine, anche gli edicolanti hanno avanzato la richiesta di un contributo a fondo perduto viste le forti perdite subite diurante il lockdown.

