La felpa rossa che non incide

Parafrasando una celebre battuta di Ronald Reagan, si potrebbe dire che il mondo si divide tra quelli che hanno letto Marx, e dunque non sono diventati marxisti, e quelli che non lo hanno letto e perciò sono marxisti. «Io Marx non l'ho mai eppure sfogliato», assicura Landini. Svelando così la sua identità. Politicamente, ha sempre combinato pasticci. Ha flirtato un po' con tutti, collezionando un flop dopo l'altro. Ora Landini farà asse con il Pd o sarà l'ennesimo elemento di divisione nel Pd? Probabilmente, la risposta giusta è la...