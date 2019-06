La Fed non cede a Trump e i tassi restano stabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIANEW YORK Nessun cambio dei tassi di interesse per il dollaro. Il direttivo della Fed ha chiuso due giorni di consultazione con la decisione di lasciare la forchetta dei tassi invariata tra il 2,25 e il 2,50%, in un documento che conferma la lettura precedente dei dati fondamentali che riguardano l'economia degli Stati Uniti, ma apre uno spiraglio a futuri interventi nell'anno in corso. L'unica differenza è tutta in questo passaggio: «Le incertezze sulle proiezioni per il futuro sono cresciute. Per questo monitoreremo con...