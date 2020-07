LA RIUNIONE

NEW YORK Con un voto unanime, il Federal Open Market Committee ieri sera ha lasciato invariati i tassi di interesse. Il principale braccio di politica monetaria della Federal Bank ha ripetuto quasi letteralmente le posizioni già espresse alla riunione di giugno, ma le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, sono state se possibile anche più drammatiche e solidali di un mese fa. Powell ha ribadito senza mezzi termini che «la strada della ripresa è legata alla pandemia», e ha aperto la sua conferenza stampa con un ringraziamento per «i lavoratori che si sono messi a rischio per mandare avanti la nazione», e ha loro promesso: «Noi alla Fed ci impegnamo a usare ogni strumento per dare sostegno e stabilità, per portare a una ripresa forte ed eliminare danni perenni all'economia». Powell ha notato che il pil del secondo trimestre sarà probabilmente il peggiore mai registrato nella storia (si calcola che si sia verificata una contrazione di quasi il 35%). Ha rilevato come grazie al programma di prestiti che la stessa Fed ha garantito a famiglie, imprese e governi locali e grazie ai programmi di aiuti agli individui da parte del governo si fosse cominciata a registrare una ripresa, ma che un riaccendersi dei focolai dell'infezione del covid-19 la sta mettendo a repentaglio: «Ci sono i segni che i recenti passi restrittivi per contenere questo nuovo picco stanno pesando sull'economia» ha detto, per aggiungere che «la piena ripresa non sarà possibile fino a che la gente non si sentirà sicura». Il commento conferma le recenti opinioni espresse dalla più grande banca di investimenti del mondo, la Goldman Sachs, che si dice convinta che l'anno prossimo la crescita in Europa sarà più veloce e fluida che negli Usa. Previsioni che stanno indebolendo il dollaro e portando l'oro ai massimi storici, fino a sfiorare quel tetto dei 2 mila dollari finora mai raggiunto nella storia. Significativamente, in questo momento di grande incertezza, Powell ha ripetutamente ricordato il ruolo avuto dagli aiuti federali nel generare la miniripresa che si stava assaporando a giugno. Il messaggio non poteva essere più chiaro in questo momento in cui la Camera a maggioranza democratica e il Senato a maggioranza repubblicana devono trovare un accordo sulla terza tranche di aiuti, quando quelli della seconda tranche scadono fra due giorni. Mentre la Camera chiede di riconfermare gli assegni settimanali di 600 dollari a coloro che non sono riusciti a rientrare al lavoro, il Senato vuole invece investire di più sulla riapertura delle scuole e abbassare quegli assegni a soli 200 dollari settimanali. E il negoziato, che si svolge a porte chiuse, sembra destinato ad allungarsi nel tempo, mentre da domani quasi 28 milioni di famiglie rischiano di essere sfrattate.

