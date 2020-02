L'ACQUISIZIONE

VICENZA I gioielli vicentini fanno gola ai grandi manager. CLaudio Costamagna e Andrea Morante hanno acquisito la maggioranza di Fope. L'operazione del valore di 35 milioni di euro (9,25 euro per azione) dovrebbe perfezionarsi entro il mese di aprile. Poi gli acquirenti promuoveranno un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni dell'azienda quotata al mercato Aim al medesimo corrispettivo.

A concretizzare la scalata la CoMo, società di investimento italiana che fa capo all'ex Goldman Sachs ed ex presidente di Cassa Depositi e Prestiti Claudio Costamagna e al manager del lusso Andrea Morante (ex Credit Suisse, già Ad di Pomellato, presidente di Sergio Rossi nonché numero uno dei soci del fondo 4R, che ha comrpato Trussardi). CoMa ha sottoscritto contratti per l'acquisto di una partecipazione complessiva del 71,2% della società. Il più importante con Ines ed Umberto Cazzola, eredi del fondatore Umberto Cazzola, titolari complessivamente del 59,16%. Costamagna e Morante hanno stretto un'intesa anche per l'acquisto della partecipazione degli eredi di Giulia Cazzola, complessivamente pari al 12,04%. La continuità e il rilancio di Fope verranno garantiti, oltre che dai nuovi soci manager internazionali, dalla presenza di Diego Nardin, che verrà confermato come Ad. Perfezionata l'operazione, CoMo promuoverà un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle residue azioni Fope al corrispettivo di 9,25 per azione.

In un comunicato ufficiale, la famiglia vicentina spiega la scelta di vendere la loro quota: «Ines e Umberto Cazzola cedono una società, una storia ed un marchio al quale hanno dedicato tutta la loro vita lavorativa con l'obiettivo di dare alla Fope continuità manageriale e sviluppo economico».

Claudio Costamagna dal canto suo ha assicurato: «Ci impegneremo insieme al ceo Diego Nardin per valorizzare gli eccellenti risultati conseguiti dalla famiglia Cazzola in questi anni. Il nostro obiettivo come nuovi soci è di garantire la continuità e accelerare la crescita». Andrea Morante ha aggiunto: «Fope è una realtà molto particolare nel panorama della gioielleria italiana. È l'unica che è riuscita a coniugare perfettamente vocazione tecnologica, perizia artigianale ed estetica raffinata. Una bella storia industriale italiana che sarà un onore per noi poter aiutare a progredire».

Fope è stata fondata a Vicenza nel 1929, ricavi 2018 pari a 31 milioni, 37 dipendenti, 82% del fatturato realizzato all'estero. Fope opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate Fope Usa, Fope Services Dmcc e Fope Jewellery Limited, rispettivamente nei mercati americano, arabo e inglese).

PRIMO NEGOZIO A SAN MARCO

Nel 2015 la società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina.

M.Cr.

