La disoccupazione sotto il 10% Gli over 50 spingono il lavoro

I DATIROMA Per la prima volta dopo sette anni il tasso di disoccupazione in Italia scende sotto la soglia del 10% e si ferma a maggio al 9,9% dal 10,1% di aprile. E mai dal 1977, da quando esistono le serie statistiche, il numero di persone che dichiarano di avere un lavoro era stato così alto: 23 milioni e 387 mila. A dirlo è l'Istat che segnala in calo anche il numero di giovani senza posto: fra i 15 e i 24 anni ora sono il 30,5%, in calo di 0,7 punti rispetto al mese precedente. Esulta ovviamente il governo, mentre l'opposizione giudica...