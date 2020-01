LA DENUNCIA

VENEZIA Il sistema camerale veneto perderà ulteriori 500.000 euro all'anno che non potrà investire per lo sviluppo e promozione del territorio o a sostegno delle imprese. Questo l'importo che la Legge di Bilancio obbligherà a versare allo Stato da parte delle Camere di Commercio e Unioncamere del Veneto per l'anno 2020. Una cifra che va a sommarsi ai già 5 milioni che il sistema camerale veneto si vede prelevare forzosamente dal «tagliaspese» nonostante i compiti attribuiti siano aumentati. Oggi prima udienza del ricorso della Cciaa Venezia-Rovigo contro lo Stato.

«Nell'ultimo decennio il sistema camerale ha già fatto fronte alla riduzione del diritto annuo versato alle Camere (dal 2017 -50%) e alla riforma che ha previsto l'accorpamento degli enti - avverte l'Unioncamere regionale -. Obbligo che il Veneto ha anticipato autoriformandosi con gli accorpamenti volontari delle Camere Commercio di Venezia-Rovigo (prima in Italia) e di Treviso-Belluno (terza in Italia). Riforma e decreto legislativo hanno attribuito maggiori compiti e funzioni alle Cciaa in un quadro di dubbia costituzionalità. Lo scenario è ora reso più cupo dalla Legge di stabilità che, per il 2020, pone due altri problemi: l'aumento netto del 10% dell'importo del «tagliaspese» da riversare allo Stato per circa 500mila euro in Veneto e il blocco della spesa promozionale.

«Abbiamo dovuto ricorrere alla giustizia perché la politica non ha capito che i soldi servono alle imprese denuncia Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto alla vigilia della prima udienza per la Cciaa di Venezia-Rovigo che si terrà oggi -. Gli enti sono in evidente difficoltà nelle proprie attività di sostegno alle imprese dopo il taglio del diritto annuale con un meno 50% delle risorse a disposizione. Senza nemmeno premiare le Camere di Commercio che si sono accorpate.

LEGGE RETROATTIVA

Subiamo infatti, noi enti neo costituiti prima della riforma, il danno di una legge retroattiva. Il dramma è che la politica non ha voluto recepire il grido di allarme del sistema camerale».

