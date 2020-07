LA DECISIONE

ROMA Il tabacco riscaldato consente una esposizione ridotta alle sostanze dannose del fumo rispetto alle sigarette tradizionali. Il riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi dalla Food and Drug administration (Fda) statunitense, per le Iqos della Philip Morris, che hanno ottenuto in questo modo la possibilità di poter essere commercializzate negli Stati Uniti come «prodotti ad esposizione modificata». L'Fda ha in ogni caso precisato che ciò non significa che Iqos sia privo di rischi né che sia «approvato dalla Fda». Esistono due tipi di indicazioni Mrtp (modified-risk tobacco product application) che la Fda può emettere: un'indicazione di «modificato rischio» o un'indicazione di «modificata esposizione». Philip Morris aveva richiesto entrambi per Iqos. Dopo aver esaminato le prove scientifiche disponibili, i commenti pubblici e le raccomandazioni del comitato scientifico consultivo per i prodotti del tabacco, la Fda ha stabilito che in questo momento le evidenze non supportano ancora l'emissione di un'indicazione di «modificato rischio», ma che supportano l'emissione di un'indicazione di «modificata esposizione» per questi prodotti.

LE RISULTANZE

In particolare, secondo l'agenzia, l'azienda ha dimostrato che, poiché il sistema di riscaldamento del tabacco Iqos riscalda il tabacco e non lo brucia, riduce significativamente la produzione di sostanze chimiche dannose e potenzialmente dannose rispetto al fumo di sigaretta. Inoltre, gli studi hanno dimostrato che il passaggio completo dalle sigarette combuste al sistema di riscaldamento del tabacco Iqos riduce significativamente l'esposizione del corpo a 15 sostanze chimiche dannose e potenzialmente dannose specifiche. La valutazione tossicologica ha inoltre riscontrato che, rispetto al fumo di sigaretta, l'aerosol di Iqos contiene livelli considerevolmente più bassi di potenziali agenti cancerogeni e sostanze chimiche tossiche che possono danneggiare i sistemi respiratorio o riproduttivo. Si tratta di una notizia molto importante anche per il sistema produttivo italiano: il principale centro produttivo a livello globale per prodotti a tabacco riscaldato da utilizzare con Iqos ha infatti sede a Bologna, dove Philip Morris International ha realizzato negli ultimi anni il primo e più importante impianto industriale dell'azienda interamente dedicato ai prodotti innovativi.

A. Bas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

