LA DECISIONEPORDENONE Il Gruppo svedese Electrolux punta alla separazione delle due aree di business interne alla società per consentire a quella del Professional la quotazione in Borsa. Il verice di Stoccolma ha avviato ieri i lavori per proporre all'assemblea degli azionisti di dividere il gruppo in due società quotate: Electrolux per l'elettrodomestico e Electrolux Professional per le apparecchiature professionali. Se ci sarà il via libera degli azionisti la quotazione potrebbe arrivare a inizio 2020. Il cda della multinazionale...