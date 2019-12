LA CRISI VENEZIA Mercatone Uno, 14 manifestazioni di interesse per i centri vendita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIVENEZIA Mercatone Uno, 14 manifestazioni di interesse per i centri vendita di arredamento e casalinghi da 1700 addetti (più di un centinaio in Veneto) da anni in crisi. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan: «Massima attenzione al processo vendita». Ma i fornitori, che vantano crediti non pagati per 150 milioni, sono scettici: «Speriamo che le offerte siano credibili ma se Invitalia non sblocca i fondi 54 imprese rischiano di fallire entro fine anno, una decina venete», avverte William Beozzo che guida l'associazione dei...