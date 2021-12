LA CRISI

VENEZIA La notizia è arrivata in serata: il ministero per lo Sviluppo economico ha convocato per venerdì 17 alle 10 una videconferenza a cui ha chiesto la partecipazione del gruppo Ronal, proprietario della Speedline, l'azienda che chiuderà lo stabilimento di Santa Maria di Sala con oltre 600 dipendenti.

Una riunione a cui ovviamente parteciperanno anche le parti che ieri si sono riunite a Ca' Corner, sede della città Metropolitana di Venezia. La convocazione anticipa il tavolo ministeriale convocato a Roma dal Mise il prossimo 21 dicembre, inizialmente previsto a metà gennaio ma anticipato a prima delle festività natalizia grazie anche alla forte pressione esercitata sul Governo dai parlamentari eletti in Veneto. Roma si muove dunque, ed è questo il senso del patto istituzionale sancito ieri a Ca' Corner, dove erano presenti tra gli altri il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, quello di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni, il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese, le rappresentanze sindacali e un gruppo di parlamentari collegati via video. «Stiamo parlando di un settore ad alto valore aggiunto che fornisce marchi come Ferrari, Lamborghini e Maserati - osserva il senatore del Pd Andrea Ferrazzi - e nel quale il mercato offre alte potenzialità di crescita alle quali lo stabilimento di Speedline di Tabina è in grado di rispondere in termini di capacità produttiva, anche utilizzando gli investimenti previsti dal Governo all'interno del piano per l'industria 4.0 e la transizione energetica. Per questo rifiutare un piano di rilancio industriale sarebbe pretestuoso».

L'obiettivo del prossimo tavolo al Mise sarà dunque quello di far capire alla proprietà di Speedline che la chiusura dello stabilimento di Santa Maria di Sala costituirebbe un danno ed un errore strategico per lo stesso gruppo Ronal. E mentre dall'interno dello stabilimento di Tabina continua a non uscire materiale finito, i sindacati di categoria insistono sulla necessità di evitare un precedente pericoloso. «È un problema che va affrontato a livello nazionale in tutta la sua complessità, diversamente in futuro potremmo ritrovarci sempre a rincorrere le singole urgenze riflette Manuela Musolla della Fiom Cgil Venezia perché oggi stiamo affrontando la vertenza Speedline ma un domani ne potrebbero sorgere altre».

In tutta la vicenda Speedline oltre che per le possibili ripercussioni negative su una filiera produttiva locale di alta specializzazione e di elevato valore aggiunto, ad irritare anche la stessa rappresentanza Confindustriale veneziana è stato il perdurante silenzio dell'intera dirigenza aziendale della multinazionale svizzera: «Il nostro compito è quello di stare vicino alle aziende e supportarle spiega il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese e non possiamo accettare il comportamento di questa proprietà che interloquisce solo attraverso una società di consulenza che di mestiere chiude le aziende. Rinunciare a Speedline per noi significa perdere know how e un brand importante».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA