CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIVENEZIA La crisi di Permasteelisa, il gruppo trevigiano delle facciate continue e sistemi interni, arriva da lontano. Ed è stata aggravata dallo stop ai cinesi di Grandland delle autorità americane. Riccardo Mollo, Ad di Permasteelisa, lascia la società in accordo con l'azionista di riferimento (gruppo Lixil). Ecco la sua verità.LE PERDITE«I progetti che hanno generato queste perdite sono stati presi tutti in un periodo di espansione prima del mio arrivo in Permasteelisa (avvenuto nel 2016). In particolare quello in Arabia Saudita...