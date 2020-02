LA CRISI

TREVISO Il Tribunale civile di Venezia ha ammesso Tessitura Monti, di Maserada sul Piave (Treviso), alla procedura di amministrazione straordinaria. La gestione ordinaria è stata affidata al commissario giudiziale, Fabio Pettinato, fino alla nomina di un commissario straordinario. Nel decreto della magistratura si legge che, in base alla relazione del commissario giudiziale, «è stata formulata un'offerta non vincolante da parte di soggetti affidabili, la quale dovrebbe concretizzarsi in un momento anteriore alla redazione del programma da parte del commissario straordinario». «Per quanto concerne l'esercizio provvisorio annuale - scrive ancora il giudice lagunare - le risultanze del budget 2020 elaborato dal management aziendale indicano la sussistenza di un ebitda positivo, seppur a valori ridotti, e la permanenza di un equilibrio finanziario di cassa».

Monti non è l'unica realtà veneta in crisi. Secondo una ricerca dello studio Adacta, che ha analizzato i bilanci di oltre 7mila aziende venete con fatturato compreso tra 4 e 40 milioni, alla luce dei cinque indicatori di allerta previsti dalla nuova normativa che entrerà in vigore nell'agosto di quest'anno, 726 imprese sono a rischio insolvenza e di queste 89 sono già formalmente in crisi.

