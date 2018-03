CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIROMA Le vendite on line continuano a fare vittime nelle catene di distribuzione tradizionale. Qualche giorno fa negli Stati Uniti ha buttato la spugna «Toys R Us» ieri in Italia hanno chiuso 43 negozi Trony, la catena di negozi di elettronica, per la dichiarazione di fallimento della società DPS. A rischio ci sono 500 posti di lavoro in tutto lo stivale.I negozi che ieri non hanno alzato la saracinesca sono in Veneto, Friuli, Liguria, Piemonte, Lombardia e Puglia. In quest'ultima regione ieri è scattata la mobilitazione dei...