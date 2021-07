Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISIROMA Governo in campo per la crisi della Whirlpool, la multinazionale degli elettrodomestici intenzionata a chiudere lo stabilimento di Napoli con i suoi 340 dipendenti. Il premier Mario Draghi ieri ha incontrato una delegazione di operai mentre era in visita al carcere campano di Santa Maria Capua Vetere. L'esecutivo vuole tutelare i diritti dei lavoratori ed è impegnato nel costruire alternative serie, ha fatto poi sapere Draghi....