LA CRISIROMA Cambio al vertice di Mercatone Uno, la società in piena crisi dopo il fallimento del tentativo di rialncio. I Commissari di Mercatone Uno in Amministrazione Straordinaria hanno presentato le loro dimissioni al Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e consegnato al Mise l'istanza per la proroga del Programma di Cessione. Lo comunicano gli stessi commissari straordinari sottolineando che la proroga della cessione è «un passaggio indispensabile per la pubblicazione del nuovo bando di gara per la cessione dei complessi...