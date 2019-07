CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIMILANO In questa telenovela Carige senza fine, potrebbe diventare necessario giocare un altro tempo supplementare. Il Fondo Interbancario tutela depositi (Fitd) che oggi alle 15,30 riunisce il comitato di gestione, a valle dell'assemblea dello Schema Volontario e di un cda convocato nelle ultime ore nuovamente, potrebbe chiedere alla Bce, tramite i commissari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano, Raffaele Lener, una proroga di 7-10 giorni (ai primi di agosto), rispetto alla scadenza di giovedì 25, per sistemare tutti i tasselli. In...