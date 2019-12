La crescita del digitale può rilanciare l'editoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOROMA L'editoria continua a non godere di buona salute e l'unica cura arriva dal digitale. In Italia, come avviene nel mondo, la diffusione cartacea è diminuita di 240.000 copie al giorno attestandosi a 2,5 milioni di copie (- 8,6 per cento sul 2017 e - 32,3 per cento dal 2014) mentre sono state diffuse giornalmente 380.000 copie digitali (13% del totale), in aumento del 13%. Minori vendite si sono tradotte in minor fatturato: i sette principali editori italiani hanno registrato ricavi per 3,4 miliardi (- 4% sul 2017). Con un riflesso...