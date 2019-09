La Corte Ue a Google: sì al diritto all'oblio, ma fino ai confini d'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERDETTOBRUXELLES Se il mondo del web non conosce confini, il diritto all'oblio, invece, si ferma alla frontiera dell'Unione europea. Con una sentenza destinata a far discutere ancora per molto tempo, la Corte di giustizia Ue ha sconfessato la Commissione francese dell'informatica e delle libertà (Cnil) che nel 2016 aveva inflitto a Google una multa da 100mila euro per non aver applicato il cosiddetto «diritto all'oblio» a tutte le versioni del suo motore di ricerca.Dal 2014 ogni cittadino europeo ha il diritto di chiedere ai motori di...