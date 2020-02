LA CORSA

VENEZIA Presidenza Confindustria: il Trentina chiama, Veneto e Friuli sapranno rispondere all'appello dell'unità? Il 18 febbraio a Padova è previsto un incontro con i tre candidati a sostituire Vincenzo Boccia in maggio: Carlo Bonomi (Assolombarda, in vantaggio), il bresciano Giuseppe Pasini e Licia Mattioli.

«Siamo in attesa dell'appuntamento con i tre candidati, che incontrerò il 18 febbraio con i colleghi di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, e di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bono, insieme ai presidenti e ai consigli di presidenza delle associazioni di tutto il Triveneto. Alla luce di quanto emergerà in quella occasione, andremo alla consultazione dei saggi, entro la fine del mese», dice il presidente di Confindustria Trento, Fausto Manzana. «Obiettivo ambizioso di questo incontro - sottolinea - è di poter convergere su una candidatura unitaria per il Nordest. Quel che ci preme, però, in primo luogo, è conoscere e discutere le posizioni dei candidati alla presidenza di Confindustria, e in generale quelle di tutti i colleghi del nostro sistema».

Anche perché oggi il panorama appare molto frastagliato. Per Bonomi oggi sono schierati Assindustria Venetocentro Treviso e Padova più Confindustria Venezia-Rovigo e Confindustria Alto Adriatico, cioè l'associazione fresca di fusione tra Pordenone, Trieste e Gorizia. Udine però sarebbe molto perplessa (eufemismo) a convergere su Bonomi, mentre Vicneza e Verona sono alla finestra. Come quattro anni fa si attendono i programmi e le cariche per decidere con il leader veneto Enrico Cararo che sta tentando di trovare un'unità nella sua regione.

Il presidente della Puglia de Bartolomeo promette: «Il Sud sarà compatto. Credo che andrà anche ripensata l'organizzazione interna: l'ultima riforma ha infatti sì favorito le aggregazioni territoriali di Confindustria, ma ha sfavorito regioni come la Puglia, che, per le caratteristiche fisiche ed economico sociali, ha dentro di sé realtà molto diverse che fanno fatica ad aggregarsi», osserva Domenico De Bartolomeo che conclude: «Per la prima volta, come Regioni del Sud, siamo compatti».

Nel frattempo le aggregazioni continuano. Il progetto di fusione per incorporazione tra Assolombarda e Confindustria Pavia + già in cantiere. Con la fusione, che avrà efficacia dal primo aprile 2020, Assolombarda conterà più di 6.700 imprese, inserite in un territorio che genera il 58% del valore aggiunto della Lombardia e il 13% di quello italiano e che determina oltre 60 miliardi di euro di export (il 48% del totale lombardo e il 13% di quello nazionale). Il presidente di Confindustria Pavia, Nicola de Cardenas, entrerà, in qualità di vicepresidente, a far parte della squadra di presidenza di Assolombarda, presieduta da Carlo Bonomi. Sarà, inoltre, presidente della sede territoriale di Pavia. L'aggregazione tra Assolombarda e Confindustria Pavia, che oggi rappresenta 435 imprese di un territorio dalla grande tradizione industriale. In Veneto è allo studio la fusione tra Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo. Il processo è all'attenzione di un gruppo paritario di saggi e s'incrocia col rinnovo alla guida di Assindustria. Maria Cristina Piovesana è in scadenza in giugno.

