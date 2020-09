IL CASO

ROMA Tiscali vola in Borsa come ai tempi della new economy. Il valore delle azioni è passato dagli 0,011 euro del 26 agosto agli 0,050 euro della chiusura di ieri (+ 70%) con la capitalizzazione balzata da 84 milioni di euro a poco meno di 390 milioni, vorticosi gli scambi. Sembra di essere tornati ai fasti della bolla di fine 1999, quando le azioni della start up fondata da Renato Soru monopolizzavano gli scambi a Piazza Affari giungendo a valere addirittura più della Fiat.

Il rally di Tiscali ha preso il via dopo che la compagnia telefonica sarda e Tim hanno sottoscritto un accordo preliminare per definire i termini di una partnership strategica per lo sviluppo del mercato ultra-broadband. L'operazione si concretizzerà attraverso la partecipazione commerciale di Tiscali al progetto di co-investimento FiberCop, la nuova società in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim e in cui entrerà anche il fondo Usa Kkr accanto a Fastweb. Per Piazza Affari è bastato questo per leggere il primo passo verso un nuovo ruolo di Tiscali all'interno della futura società della rete unica, AccessCo. Ma ci sono anche decisi movimenti azionari. Gli ultimi aggiornamenti della Consob del 20 luglio scorso riportano l'avanzata nel capitale della Ict Holding (società con sede a Cipro e controllata dal magnate russo Alexander Nesis) diventato secondo azionista col 9,334% (aveva il 4,967%) davanti a Renato Soru che è al 7,93%. Primo azionista rimane la Amsicora di Claudio Costamagna.

