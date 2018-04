La Consulta salva l'art.18 riformato dalla Fornero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAROMA Non reintegrare un lavoratore nel suo posto di lavoro a seguito di una sentenza esecutiva provvisoria, potrebbe costare caro all'azienda. Anche nel caso in cui, in sede di sentenza definitiva, il licenziamento dovesse risultare legittimo. È questo l'effetto pratico della sentenza della Corte Costituzionale emessa ieri (n.86). L'argomento è da sempre fonte di polemiche. Il Jobs act ha infatti abolito la tutela della reintegra stabilita dall'articolo 18 in caso di licenziamento ingiusto, prevedendo un indennizzo. Ma le nuove...