CRIPTOVALUTE

ROMA Nel giorno in cui la folle corsa del bitcoin ha una pesante battuta d'arresto (-20%), arriva anche l'allarme della Consob britannica. La Financial Conduct Authority, l'organo di regolamentazione del Regno Unito della borsa, ha avvertito i risparmiatori sui grandi rischi che corrono acquistando criptovalute: «Sappiano che possono perdere tutto» ha detto in sostanza. «Investire in criptoasset o investimenti e prestiti ad essi collegati, generalmente comporta alti rischi per i soldi degli investitori. Investendo in questo tipo di prodotto devono essere preparati a perdere tutto». L'authority, che si dice «a conoscenza» di società che promettono alti ritorni da investimenti in criptoasset, invita quindi i consumatori ad «essere diffidenti nel caso in cui venissero contattati, pressati ad investire velocemente o allettati dalla promessa di rendimenti troppo alti per essere veri».

Intanto negli ultimi due giorni la criptovaluta ha registrato il peggior calo da marzo, alimentando tra gli investitori l'idea che il boom potrebbe rapidamente esaurirsi. Le quotazioni sono crollate, ieri sul mercato americano ha perso il 20% (quasi un quinto del valore) toccando un minimo di 31.000 dollari. Si tratta, spiega l'agenzia Bloomberg, della più grande flessione da quando i mercati globali sono stati turbati dalla pandemia. Solo quattro giorni fa, l'8 gennaio, il bitcoin ha toccato il record di 42.000 dollari. Nonostante il crollo di ieri il bitcoin è ancora in rialzo dall'inizio dell'anno. Il 30 novembre, ha agguantato con rapidità quota 19.786 dollari, superando il precedente primato di 19.783 dollari che resisteva da quasi tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA