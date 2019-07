CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONGIUNTURAROMA L'economia italiana sta ancora attraversando una fase di «debolezza»: i ritmi produttivi non riescono a ingranare la giusta marcia. Se le imprese arrancano, un pò meglio va per le famiglie, che possono contare sui «miglioramenti» del mercato del lavoro e del potere d'acquisto. L'analisi dell'Istat però non si spinge oltre. Troppo incerti i segnali per dire con buona approssimazione dove ci si stia dirigendo. Certo è che molto dipenderà dall'economia internazionale.E per ora, scrive l'Istat, i segnali di ripresa...