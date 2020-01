LA CONGIUNTURA

ROMA L'economia americana rallenta la corsa , ma la crescita rimane avviata a una velocità attorno al 2%. Insomma, la locomotiva va anche se meno spedita rispetto al passato. Nel quarto trimestre dell'anno scorso il Pil Usa è avanzato al passo del 2,1%, rispettando comunque le attese; e nell'intero 2019 l'espansione ha messo a segno il 2,3%, anche se si è trattato della performance più debole dal 2016. La spesa dei consumatori, oltre due terzi del Pil, ha continuato a crescere, anche se ha frenato progressivamente: nel quarto trimestre i consumi personali sono lievitati dell'1,8%, rispetto al 3,2% del terzo trimestre e al 4,6% del secondo. L'anello debole è rappresentato dagli investimenti aziendali, che negli ultimi tre trimestri dell'anno appena concluso sono diminuiti. L'export, reduce da traumi causati dalle tensioni commerciali, negli ultimi tre mesi ha ritrovato smalto, forse aiutato dalla tregua più volte annunciata tra Stati Uniti e Cina. Del resto le esportazioni hanno portato in dote 1,48 punti percentuali alla crescita del quarto trimestre, un record dal secondo trimestre del 2009. Un contributo positivo è arrivato inoltre negli ultimi mesi dal settore immobiliare, dove gli investimenti residenziali, in passato parsi fragili, sono saliti del 5,8%.

LA FEDERAL RESERVE

I dati appaiono corrispondere sostanzialmente al giudizio sull'economia della Federal Reserve: nel suo ultimo vertice la Banca centrale americana ha giudicato l'espansione, ormai la più lunga nella storia giunta all'undicesimo anno consecutivo, prosegue a ritmo moderato, senza richiedere al momento nuovi interventi di politica monetaria.

Il quadro in questo inizio di 2020 è invece ben diverso, con l'allarme sul virus proveniente dalla Cina di cui ancora non si può prevedere l'impatto. Fattori che rischiano di accelerare il rallentamento globale dell'economia, dalla Brexit alle tensioni sui dazi passando per le sempre più numerose crisi geopolitiche, vedi l'escalation con l'Iran. Su tutto ciò sono puntati gli occhi della Fed, che nella prima riunione dell'anno ha lasciato i tassi di interesse invariati nonostante le pressioni della Casa Bianca per un nuovo taglio del costo del denaro al fine di stimolare l'economia.

E per Trump è proprio la banca centrale la principale responsabile del freno alla crescita. Per il presidente Usa una politica monetaria più accomodante potrebbe imprimere una spinta forte all'economia.

Michele Di Branco

