La Commissione Ue apre un'indagine «Il prestito-ponte è un aiuto di Stato»

IL CASOROMA Bruxelles ha detto stop. Di fronte allo stallo sul fronte delle offerte per Alitalia e a quello, ben più grave, per la mancata formazione di un governo in grado di gestire rapidamente la cessione, la Commissione europea ha fatto scattare l'allarme rosso. Avviando ufficialmente, come più volte minacciato, un'indagine sul prestito ponte di 900 milioni concesso alla compagnia aerea dall'esecutivo uscente. Il timore di Bruxelles è che l'intervento per dare ossigeno ad Alitalia, notificato a gennaio scorso, possa essere un aiuto di...