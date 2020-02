IL FORUM

PADOVA Gli agricoltori del Nord Italia uniti per chiedere regole comuni per la gestione della fauna selvatica, una maggiore valorizzazione delle produzioni e del loro legame con il turismo, incentivi a favore di coltivazioni sostenibili.Ieri a Padova si è riunito un tavolo interregionale delle Cia di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige con il mondo istituzionale, produttivo ed accademico. Il confronto rientra nella programmazione della piattaforma Il Paese che vogliamo, progetto che vuole racchiudere le azioni non più rinviabili e necessarie nel settore dell'agricoltura in Italia. «Le regioni del Nord spiega il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini rappresentano il core business dell'agricoltura italiana. Abbiamo deciso di aprirci al confronto su cinque temi: la manutenzione infrastrutturale (tra cambiamenti climatici e incuria dei manufatti); politiche orientate al governo del territorio; azioni per favorire e sviluppare politiche di filiera a forte vocazione territoriale; nuovi e più incisivi sistemi di gestione della fauna selvatica; un rinnovato protagonismo delle istituzioni e degli Enti locali sulla Pac. Crediamo che da questo incontro possano nascere sinergie e soluzioni per tutto il settentrione».

Tanti i nodi affrontati nel corso dei tavoli di confronto. «Insieme alla redditività, uno dei problemi che assilla di più gli agricoltori è la fauna selvatica specifica Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte -. Chiediamo che si passi dalla tutela alla gestione, modificando la legge del 1992. Al nostro tavolo si sono confrontati sindaci, ambientalisti, agricoltori, dirigenti. Ci sono diverse regole su tutto il territorio: i comportamenti virtuosi e i minori tempi di pagamento (come avviene per esempio in Emilia Romagna) devono diventare patrimonio comune. La fauna selvatica sta desertificando le produzioni. È un pericolo anche per i cittadini: provoca incidenti, anche mortali». Serve organizzazione e collaborazione. «Parlando di manutenzione infrastrutturale aggiunge Giuseppe Facchin, presidente Cia Treviso -. L'agricoltura non può fare a meno dell'acqua. Abbiamo proposto una rete tra i consorzi di bonifica, che sono capaci di captare risorse da investire per la collettività. La nostra richiesta è che ci sia una migliore programmazione attorno ad una risorsa non illimitata».

Elisa Fais

