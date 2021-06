Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SINDACATOVENEZIA Si creeranno nuovi posti di lavoro? Le ingenti risorse impiegate nel Recovery Plan saranno spese in altri territori, all'estero, o rinvestite nel nostro paese? La Fiom del Veneto vede segnali preoccupanti, come ha detto ieri in occasione della presentazione di un progetto di ricerca finalizzato alla produzione di piani di politica industriale. Di fronte a una capacità produttiva sbilanciata verso le importazioni, il...