MESTRE Per le casse dello Stato questo sarà sicuramente un Natale con i fiocchi: sotto l'albero, infatti, ci sarà una «sorpresa» da 513,5 miliardi di euro. A tanto infatti ammonta il gettito tributario del 2021. La stima è dell'Ufficio studi della Cgia che annota come il presente non sia proprio un gesto del cuore ma sia costato alla stragrande maggioranza «fatica, sudore e tanto lavoro» e soprattutto «non ha contribuito a far crescere il Paese che si ritrova impoverito».

Tra imposte dirette (Irpef, Ires, Irap, etc.), indirette (Iva) e quelle in conto capitale (imposte di successione, condoni, etc.), negli ultimi 20 anni solo nel 2019 il gettito è stato superiore a quello di quest'anno: sebbene di poco, due anni fa il fisco ebbe modo di incassare 517 miliardi (+3,4 miliardi di euro). Negli ultimi 20 anni, si legge ancora nel report, le entrate tributarie in Italia sono aumentate di 146,6 miliardi di euro. Se nel 2001 l'erario, Regioni e gli enti locali avevano incassato 366,9 miliardi di euro, nel 2021 il gettito, a prezzi correnti, è salito a 513,5 miliardi (+39,9 per cento). L'inflazione, sempre in questo arco temporale, è aumentata del 35,5 per cento, 4,4 punti in meno rispetto alla crescita percentuale del gettito; il Pil, invece, è aumentato del 36,4 per cento, 3,5 punti in meno dell'incremento delle tasse.

Il leggero ritocco all'Irpef «darà un po' di sollievo - scrive la Cgia -, ma siamo ancora molto lontani dal raggiungere un risultato accettabile».

