«La Brexit sarà un cavallo di Troia contro i prodotti Made in Italy»

L'INTERVISTAROMA «Si fa apprezzare per compattezza, freschezza espressiva, integrità», ha scritto il Gambero Rosso, riferendosi al suo vino. Parole che sembrano fotografare anche Ettore Prandini, da pochi mesi nuovo presidente di Coldiretti, bresciano, 46 anni, figlio del più volte ministro democristiano Gianni, produttore sul Garda di vino e latte. «In un momento così denso di sfide e cambiamenti afferma - l'agroalimentare è una certezza su cui puntare per far crescere economia e occupazione». Tra le certezze c'è quella sugli...