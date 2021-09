Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALIMENTAREROMA Gran Bretagna, crolla il consumo di pasta e la Brexit diventa anche un problema per le scorte non solo alimentare.«Con la Brexit gli inglesi abbandonano anche la dieta mediterranea e dicono addio ad un pacco di pasta italiana su quattro, con il crollo del 27% delle importazioni», ha reso noto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all'allarme sulla mancanza di benzina e cibo in Gran Bretagna con...