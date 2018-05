La benzina vola a 1,8 euro Già previsti nuovi rincari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARBURANTIROMA Continua il caro benzina. La nuova fiammata delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo arrivate a 80 dollari al barile ha innescato infatti unulteriore raffica di aumenti sulla rete carburanti. Tutti i principali gestori, da Ip, Q8 a Tamoil (Eni e Esso lo avevano già fatto l'altro giorno) hanno ritoccati i listini all'insù. E così ieri, secondo l'osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina era a quota 1,620 euro/litro, ma molti marchi si sono spinti...