La Bellelli nella rete di VeNetWork

IL RILANCIOVENEZIA La squadra di VeNetWork mette a segno un nuovo investimento acquisendo il 70% di Bellelli, storica azienda di seggiolini per bici e auto di Badia Polesine (Rovigo). «Siamo entrati per finanziare i progetti di crescita, soprattutto sui mercati esteri. Ora sinergie nel mondo delle due ruote con le nostre Fantic e Birorent», spiega Tiziano Busin, Ad di VeNetWork e neo presidente di Bellelli: «Abbiamo trovato una squadra molto motivata, quattro ex dipendenti che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per rilanciare...