LA DECISIONE

BRUXELLES Tassi d'interesse ancora invariati e conferma della fine del Pepp, il bazooka pandemico dal valore di 1.850 miliardi di euro, a marzo 2022 (ma potrà sempre essere riattivato in caso di recrudescenza della pandemia). Mentre frenano le previsioni di crescita nell'eurozona per il 2022, e di fronte a una fiammata dell'inflazione più duratura delle previsioni iniziali, ieri è andato tutto secondo copione a Francoforte, dove si è riunito il consiglio direttivo della Banca centrale europea. Al termine dell'incontro di politica monetaria, la presidente dell'Eurotower Christine Lagarde ha comunicato che la Bce ha rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil per il prossimo anno: a settembre le attese prevedevano il 4,6%, sceso adesso al 4,2%. Il 2021 chiude invece secondo le aspettative a 5,1%.

LE BANCHE CENTRALI

Non c'è stata solo Francoforte, ieri, a dare indicazioni sulle sue prossime mosse. Ma se a Washington e Londra i falchi cominciano a tirare fuori le unghie, a Francoforte è ancora tempo delle colombe, e pure a larga maggioranza. Nel giorno in cui la Bank of England - apripista tra le principali Banche centrali del mondo - ha optato per la stretta monetaria e per far fronte all'impennata dei prezzi al consumo con un aumento del tasso di riferimento da 0,10% a 0,25%, e mentre la Federal Reserve Usa prevede fino a tre rialzi l'anno prossimo, la Bce ha invece confermato la linea dei tassi bassi a lungo (il principale rimane a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e quello sui prestiti marginali a 0,25%). Oltretutto, ha aggiunto Lagarde, «un aumento dei tassi di interesse nel corso del 2022 rimane molto improbabile, come abbiamo detto già in precedenza». Una considerazione che «rimane vera, ma le nostre azioni sono guidate dai dati e quindi li valutiamo ogni volta che questi si rendono disponibili». A crescere per la quarta volta consecutiva sono state invece le stime dell'inflazione nell'eurozona per il 2021 e il 2022, portate rispettivamente a 2,6% (da 2,3%) e 3,2% (da 1,7%): la fiammata dei prezzi, alimentata dai rincari dell'energia, continuerà ancora nel nuovo anno, per scendere poi a 1,8% nel 2023, dato confermato anche nel 2024, livello di poco sotto l'obiettivo simmetrico del 2% che l'Eurotower s'è data questa estate.

GLI ACQUISTI

Quanto al Pepp, nel primo trimestre del 2022 gli acquisti settimanali dei titoli del debito anti-Covid continueranno ancora, ma a un ritmo inferiore rispetto al periodo attuale. Per accompagnare la sua dismissione, la Bce incrementerà gli acquisti di debito tramite il preesistente programma di Quantitative Easing App, che ad oggi viaggia a un ritmo mensile di 20 miliardi, mentre da marzo passerà a un ritmo di 40 miliardi nel secondo trimestre dell'anno e quindi 30 miliardi nel terzo. Il bazooka pandemico, però, non finirà davvero in soffitta: la flessibilità «rimarrà un elemento della politica monetaria» per tener testa a shock che mettano a rischio il raggiungimento della stabilità dei prezzi. In particolare, ha spiegato Lagarde, «in caso di rinnovata frammentazione del mercato legata alla pandemia», gli acquisti netti nell'ambito Pepp potranno riprendere.

Gabriele Rosana

