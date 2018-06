La Bce scende in campo su Carige Nel mirino c'è la governance

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIASSETTIROMA La Bce va in pressing sulla governance di Carige dopo il doppio strappo in cda: le dimissioni del presidente Giuseppe Tesauro con un j'accuse all'ad Paolo Fiorentino su una gestione personalistica e, ieri, quelle del consigliere Stefano Lunardi, membro del Comitato Controllo e rischi. Anche Lunardi che lascia con decorrenza da ieri, motiva la decisione con il «sussistere di motivi di dissenso e di divergenze con l'organo di governo della società per quanto riguarda la gestione aziendale e la visione di governance». A causa...